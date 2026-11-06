В администрации Киева допустили, что весь город начнет рыть уличные туалеты. Фото: Oksana Korol/Globl Look Press

Киевские городские власти допустили, что горожане начнут рыть уличные туалеты по всей украинской столице в условиях коммунального коллапса. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на главу Деснянской РГА Максима Бахматова.

«Похоже, весь Киев сейчас будет рыть уличные туалеты», - отметил чиновник.

По его словам, власти столицы не подготовили резервные системы водо- электроснабжения и отопления, а 37 млрд грн, выделенные в этом году, и 500 млрд грн, выделенные ранее, «непонятно где, они размазаны».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что жители украинской столицы должны быть готовы к тяжелым временам. Предстоящая зима может пойти по непредсказуемым сценариям. Местным следует готовиться к худшему из них.

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал власти и коммунальные службы столицы на фоне отключений электричества. Он подтвердил трудности с водоснабжением. При этом вину киевский глава переложил на сотрудников «Киевводоканала».