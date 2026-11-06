Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире6 ноября 2026 7:44

В администрации Киева допустили, что весь город начнёт рыть уличные туалеты

Киевляне вскоре начнут массово рыть уличные туалеты на фоне коммунальных проблем
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Анастасия СУТОРМИНА
В администрации Киева допустили, что весь город начнет рыть уличные туалеты. Фото: Oksana Korol/Globl Look Press

В администрации Киева допустили, что весь город начнет рыть уличные туалеты. Фото: Oksana Korol/Globl Look Press

Киевские городские власти допустили, что горожане начнут рыть уличные туалеты по всей украинской столице в условиях коммунального коллапса. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на главу Деснянской РГА Максима Бахматова.

«Похоже, весь Киев сейчас будет рыть уличные туалеты», - отметил чиновник.

По его словам, власти столицы не подготовили резервные системы водо- электроснабжения и отопления, а 37 млрд грн, выделенные в этом году, и 500 млрд грн, выделенные ранее, «непонятно где, они размазаны».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что жители украинской столицы должны быть готовы к тяжелым временам. Предстоящая зима может пойти по непредсказуемым сценариям. Местным следует готовиться к худшему из них.

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал власти и коммунальные службы столицы на фоне отключений электричества. Он подтвердил трудности с водоснабжением. При этом вину киевский глава переложил на сотрудников «Киевводоканала».