Кличко посоветовал жителям Киева готовиться к тяжелой зиме. Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители украинской столицы должны быть готовы к тяжелым временам. Предстоящая зима может пойти по непредсказуемым сценариям. Местным следует готовиться к худшему из них. Такую рекомендацию дал мэр Киева Виталий Кличко в диалоге с изданием "Общественное. Новости".

Он признал сложности с обеспечением столицы достаточным объемом электроэнергии. Мэр Киева добавил, что зима явно будет непростой. Он также не исключил, что проблемы с водоснабжением в городе могут усугубиться.

Виталий Кличко назвал главной задачей правительства определить разные сценарии. Будет ошибочно полагать, что всё обернется наилучшим образом, констатировал он.

"Обращаемся к жителям с призывом тоже просчитывать разные сценарии. Крайне важно быть готовым к разным сценариям, даже к плохому", - проинформировал Виталий Кличко.

Политик оговорился, что не наводит панику среди населения. Он "говорит правду". В связи с трудностями киевлянам важно быть готовыми ко всему, сказал мэр города.

Он сообщил, что местные власти подготовили запасы продовольствия, медикаментов и питьевой воды. Жителям необходимо также самим обеспечить себя необходимым.

В Киеве несколько дней подряд отключают электричество. Сейчас городу не хватает генераторов для полноценного освещения, сообщил мэр украинской столицы. Виталий Кличко указал на слишком высокие потребности Киева в электроэнергии. Для крупных объектов мощности резервных источников питания не хватает.

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал власти и коммунальные службы столицы на фоне отключений электричества. Он подтвердил трудности с водоснабжением. При этом вину киевский глава переложил на сотрудников "Киевводоканала". Он призвал работников нормализовать менеджмент. Они должны работать больше и быстрее, сказал Зеленский.

Улицы Киева 5 ноября вновь остались в полной темноте. Столица недополучает электроэнергии. На этом фоне жители выходят на митинги с призывами наладить ситуацию. В части правобережных районов Киева постоянно действуют экстренные и аварийные отключения электроэнергии.