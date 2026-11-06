Украина доигралась с ударами по России: Трамп обратил внимание на террор мирных людей Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп обратил внимание на гибель мирных жителей России в результате ударов ВСУ. Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

Глава Белого дома затронул тему жертв среди гражданского населения, отвечая на вопрос, содержавший обвинения в адрес Москвы. Трамп подчеркнул, что в ходе украинского конфликта погибает множество людей с обеих сторон.

«Знаете, Россия тоже теряет гражданское население», — заявил американский президент.

При этом Трамп добавил, что поднимает данный вопрос во время встреч с украинской делегацией. По словам главы Белого дома, конфликт необходимо завершить.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за одну неделю в результате ударов ВСУ погибли 52 мирных жителя России, включая пятерых детей. Еще 274 человека получили ранения, среди них 11 несовершеннолетних. По данным дипломата, подавляющее большинство пострадавших получили увечья при атаках украинских беспилотников.