Завышает цены: Надежда Кадышева вылетела из топа популярных звезд на Новый год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

С ноября стартовало бронирование артистов на новогодние корпоративы, и, по данным продюсера Ильи Саглиани, ценник с первой пятницы декабря подрастает в среднем на 20%, а в саму новогоднюю ночь — на 50%. Он рассказал KP.RU, что средний гонорар топового артиста сейчас около 4,5 млн рублей, хотя лидеры рынка могут рассчитывать и на 8–12 млн.

В топ-20 поющих звезд вошли «Руки Вверх», «Иванушки International», Баста, ZIVERT, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Полина Гагарина и Николай Басков. Новички списка — Прохор Шаляпин, Татьяна Куртукова, группа «Комната культуры» и Ваня Дмитриенко.

Из числа супервостребованных выбыла Надежда Кадышева: интерес к ее репертуару держался полтора года, но артистка стала завышать цены, а работать вживую долго не может. Нет в топе и Леонида Агутина — новых хитов не появилось.

Замыкают двадцатку те, кто умеет и спеть, и завести зал: Басков, Шаляпин, «Дискотека Авария» с бессменной «Новогодней». А вот Сергей Жуков, по данным Саглиани, новогоднюю ночь всегда проводит с семьей — и это, пожалуй, единственная причина, по которой его не встретишь на корпоративе 31 декабря.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров и Полина Гагарина получат за свои новогодние выступления около 20 млн рублей каждый. Король российской поп-сцены будет зажигать в концертном зале «Барвиха» на Рублёвке.