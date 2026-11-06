Ozon банк работает над устранением проблем сервиса Фото: Ольга ЮШКОВА.

Часть клиентов «Ozon банка» пожаловались на неполадки, возникшие при входе в приложение и оплате. В банке признали сбой и заверили, что специалисты уже устраняют проблему.

По данным пресс-службы банка, сервисы должны вернуться к стандартной работе в ближайшее время. В банке уточнили, что средства клиентов находятся в безопасности.

6 ноября пользователи Ozon Банка массово пожаловались на сбой в работе онлайн-банка и мобильного приложения. По данным портала мониторинга сбоев Detector404, в пятницу клиенты сообщили о невозможности войти в личный кабинет, проблемах с платежами и доступом к приложению. За последние сутки 42% жалоб связаны со сбоем сервиса, ещё 26% — с неполадками личного кабинета, 21% — с работой мобильного приложения и 8% — с уведомлениями.

В августе KP.RU писал, что приложение Ozon банка исчезло из Google Play.