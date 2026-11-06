Украинские нелюди заложили взрывчатку в детскую игрушку-качалку: военкор КП рассказал о чудовищной находке

Стешин: ВСУ минируют детские игрушки и иконы Фото: Алексей БУЛАТОВ.

ВСУ используют детские игрушки и религиозные предметы для маскировки взрывных устройств. О таких случаях рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в своем материале для KP.RU.

Один из эпизодов произошел зимой 2025 года на окраине Красногоровки в ДНР. Под стеной дома среди обломков и строительного мусора лежал плюшевый конь-качалка. Саперы насторожились, заметив, что он почти новый. В итоге обнаружили на деревянных полозьях две толовые шашки и электронный взрыватель. Устройство должно было сработать при изменении положения игрушки.

«Какой же нелюдью нужно быть, чтобы минировать детские игрушки?» — удивился Стешин, он предположил, что ловушка могла быть рассчитана на жильцов, которые вернутся в дом, в том числе на детей.

Кроме того, в августе 2025 года в Крыму задержали женщину, которая принесла к зданию управления ФСБ икону Божией Матери со встроенным взрывным устройством. По данным спецслужбы, в ней находился заряд мощностью около одного килограмма в тротиловом эквиваленте. Устройство планировали привести в действие дистанционно.

Ранее KP.RU писал, что ФСБ предотвратила отправку в зону СВО заминированных очков для управления FPV-дронами. Взрывные устройства были встроены вместо кулеров охлаждения и могли сработать при включении аппаратуры.

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