CBS: Буданов* возглавит делегацию Украины на переговорах в Абу-Даби Фото: REUTERS.

Глава офиса киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов* возглавит делегацию Киева на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Согласно источнику, Буданов* назвал прогрессом сам факт того, что встреча представителей России, США и Украины по вопросу урегулирования конфликта состоится. При этом глава офиса Зеленского, как утверждает телеканал, не ожидает значительного прорыва в переговорном процессе.

Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на встрече представители стран детально обсудят вопросы безопасности.

В Кремле также сообщили, что российскую делегацию на трехсторонних переговорах возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

* лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ