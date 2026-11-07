Путин обсудил с членами Совбеза предстоящие переговоры в Абу-Даби Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российский лидер Владимир Путин подтвердил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию начнутся 10 ноября. Встреча дипломатов пройдет в Абу-Даби. В мероприятии примут участие представители от Москвы, Вашингтона и Киева. Владимир Путин обсудил предстоящие переговоры с постоянными членами Совета Безопасности.

На встрече также присутствовали постоянные члены делегации. Они вновь отправятся на переговоры по Украине. Делегацию от РФ возглавит помощник президента Владимир Мединский.

"На следующей неделе, во вторник должны начаться трехсторонние переговоры по украинской тематике в Арабских Эмиратах", - анонсировал Владимир Путин.

Он поблагодарил руководство государства за помощь в организации дипломатического процесса. ОАЭ уже принимали делегации от России, Украины и Штатов в январе 2026 года.

"В начале, с учетом того, что во вторник переговоры должны состояться, я пригласил коллег, которые будут принимать участие в этих переговорах", - объяснил президент РФ.

Помимо членов Совбеза, на заседании присутствовали помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, заместители главы Министерства иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, а также начальник ГРУ Генштаба ВС Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления ГШ Вооруженных сил Юрий Жигарловский.

Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров возглавит делегацию Киева на предстоящих переговорах. Советник киевского главы Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин отверг слухи, что главным переговорщиком вновь станет глава офиса президента Кирилл Буданов*. Он не объяснил, чем обусловлен выбор главы делегации.

Финский политик Армандо Мема считает, что встреча в Абу-Даби вряд ли станет отправной точкой для завершения конфликта. Все усилия могут быть напрасны из-за шагов Европы, уточнил он. Политик уверен, что Запад мешает разрешению конфликта на Украине. Армандо Мема напомнил, что план Европы по перевооружению на 800 миллиардов евро это доказывает. Антироссийский курс Запада не позволит региону жить в мире.

*- признан террористом и экстремистом в России