"Он отлично справится": Трамп объяснил смену главы аппарата Белого дома

Трамп: новым главой аппарата Белого дома будет Стивен Миллер Фото: REUTERS.

Хозяин Белого дома Дональд Трамп анонсировал кадровые перестановки в правительстве. По его мнению, такие изменения были необходимы. Политик объявил, что новым главой аппарата Белого дома будет Стивен Миллер. Так Дональд Трамп написал в своей соцсети.

Президент США счел Стивена Миллера отличным управленцем. Он уточнил, что чиновник займет новый пост 9 ноября.

"Я рад объявить, что Стивен Миллер, занимающий пост заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома в администрации Трампа и являющийся одним из моих ближайших советников, станет руководителем аппарата", - оповестил Дональд Трамп.

Он подвел итоги работы Сьюзан Уайлс на этом посту. Политик назвал выдающимся труд главы аппарата Белого дома. Теперь она переходит в неправительственную структуру, связанную с политической деятельностью президента США, рассказал он.

"Иногда в жизни нужно что-то менять... Он [Стивен Миллер] очень хорош в политике, он отличный управленец. Он отлично справится", - написал Дональд Трамп.

Между тем американский госсекретарь Марко Рубио ответил на заявления СМИ о своей возможной отставке. Он подчеркнул, что любит работу. Так госсекретарь отверг слухи об отставке. Он сообщил, что всегда хотел работать на Дональда Трампа. Марко Рубио планирует оставаться на этой должности до конца срока главы государства.

Белый дом будет вести борьбу с Конгрессом после победы демократов на промежуточных выборах. В администрации Дональда Трампа заявили, что ожидают противостояние президента США с Конгрессом в оставшиеся два года его срока. Белый дом заверил, что американский лидер бросит вызов всем прогнозам, фейковым новостям и радикальным левым. В администрации считают, что демократам ничего не удастся. Утверждается, что одержавшие победу политики захотят "повысить налоги", "наводнить страну нелегальными иммигрантами", "начать очередную мистификацию с импичментом" и "отказаться от энергетического доминирования". Все подобные попытки Демократической партии будут обречены на провал, прокомментировали поражение республиканцев в Белом доме.