Задел платформу кузовом: мост в Солнечногорске обрушился из-за аварии с грузовиком

Грузовик обрушил пешеходный мост в Подмосковье Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Подмосковном Солнечногорске 6 ноября произошло ЧП. Водитель грузовика столкнулся с пешеходным мостом. Он задел массивную конструкцию открывшимся кузовом. В результате мост обрушился. Такими данными поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В сообщении поясняется, что инцидент случился около 18:30 на 57-м километре трассы М-10 "Россия". В результате столкновения водитель погиб.

"Во время движения у грузовика открылся кузов, задев им платформу пешеходного моста, после чего его конструкция обрушилась", - говорится в материале.

Движение автомобильного транспорта в обе стороны временно перекрыто. В ведомстве посоветовали жителям выбирать объездные пути. Сотрудники Госавтоинспекции уже приступили к проверкам. Ими проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

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