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НовостиПроисшествия7 ноября 2026 8:22

Адвокат Юнгберг назвал немыслимым приговор российскому капитану судна Fitburg

Адвокат заявил, что процесс рассмотрения апелляционной жалобы на приговор капитану судна Fitburg может занять год
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Адвокат Юнгберг назвал немыслимым приговор российскому капитану судна Fitburg

Адвокат Юнгберг назвал немыслимым приговор российскому капитану судна Fitburg

Фото: Олег ЗОЛОТО.

Обвинительный приговор членам экипажа сухогруза Fitburg, вынесенный финским судом, является немыслимым. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал адвокат Герман Юнгберг, представляющий интересы судовладельца.

Окружной суд Хельсинки в четверг, 5 ноября, вынес вердикт по делу о повреждении подводных кабелей в Финском заливе, произошедшем в декабре 2025 года. Капитана судна, гражданина РФ Андрея Максименко, приговорили к 3,5 годам лишения свободы, а боцмана из Азербайджана Вусала Магжидова — к 2 годам и 10 месяцам.

«Командиру судна — 3,5 года, боцману — два года 10 месяцев. Немыслимо!» — прокомментировал решение Юнгберг, обратив внимание на то, что процесс рассмотрения апелляционной жалобы на решение суда может занять от шести месяцев до года.

Напомним, российский капитан с самого начала расследования категорически отрицал обвинения в намеренной порче коммуникаций и настаивал на своей полной невиновности. В посольстве РФ выразили сомнения в объективности и беспристрастности судебного разбирательства, организованного финскими властями.