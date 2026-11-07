Адвокат Юнгберг назвал немыслимым приговор российскому капитану судна Fitburg Фото: Олег ЗОЛОТО.

Обвинительный приговор членам экипажа сухогруза Fitburg, вынесенный финским судом, является немыслимым. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал адвокат Герман Юнгберг, представляющий интересы судовладельца.

Окружной суд Хельсинки в четверг, 5 ноября, вынес вердикт по делу о повреждении подводных кабелей в Финском заливе, произошедшем в декабре 2025 года. Капитана судна, гражданина РФ Андрея Максименко, приговорили к 3,5 годам лишения свободы, а боцмана из Азербайджана Вусала Магжидова — к 2 годам и 10 месяцам.

«Командиру судна — 3,5 года, боцману — два года 10 месяцев. Немыслимо!» — прокомментировал решение Юнгберг, обратив внимание на то, что процесс рассмотрения апелляционной жалобы на решение суда может занять от шести месяцев до года.

Напомним, российский капитан с самого начала расследования категорически отрицал обвинения в намеренной порче коммуникаций и настаивал на своей полной невиновности. В посольстве РФ выразили сомнения в объективности и беспристрастности судебного разбирательства, организованного финскими властями.