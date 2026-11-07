Горсовет Чернигова заявил о полном обесточивании города и остановке электротранспорта Фото: Иван МАКЕЕВ.

Административный центр Черниговской области на севере Украины полностью остался без электроснабжения из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил городской совет в своем Telegram-канале.

По данным городских властей, в регионе зафиксированы масштабные сбои в энергосистеме, в результате чего коммунальным службам пришлось экстренно менять режим работы.

«Чернигов полностью обесточен... Все объекты критической и социальной инфраструктуры переходят на работу от альтернативных источников питания», — указали в горсовете.

В связи с отсутствием напряжения в сети в городе полностью остановлено движение электротранспорта. Троллейбусы временно сняты с маршрутов. На местах работают аварийные бригады и специалисты профильных служб для ликвидации последствий повреждений и стабилизации ситуации.

Накануне мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о новых повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры, которые были зафиксированы в Киевской и Житомирской областях. При этом Киев накрыла непогода. В городе прошли град и первый снегопад, когда как городские власти заявляют о крайне сложной ситуации с энергоснабжением.