Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала, что она умерла от сердечной недостаточности Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Причиной смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной стала сердечная недостаточность. Об этом ТАСС сообщила дочь актрисы со ссылкой на заключение врача.

«Только что врач мне сообщил: причиной смерти стала сердечная недостаточность», — сообщила собеседница агентства.

Напомним, актриса умерла на 89-м году жизни. На протяжении 16 лет, вплоть до 2014 года, Лидия Федосеева-Шукшина была президентом Всероссийского кинофестиваля «Виват кино России!», который ежегодно проходил в Санкт-Петербурге. В конце мая 2023 года артистка перенесла инсульт, после чего проходила продолжительный курс реабилитации.

Лидия Федосеева-Шукшина оставила глубокий след в истории отечественного кинематографа, создав десятки ярких и запоминающихся образов в культовых советских и российских фильмах, среди которых «Калина красная», «Печки-лавочки», «Они сражались за Родину» и многие другие.