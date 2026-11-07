«Сгорел за месяц»: сын артиста Юрия Каюрова рассказал о последних днях жизни отца

Сын Юрия Каюрова рассказал подробности последних дней жизни отца. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Состояние здоровья народного артиста РСФСР Юрия Каюрова резко ухудшилось в последний месяц жизни. Три недели он находился на лечении в госпитале, откуда незадолго до смерти был вывезен домой. Об этом «Известиям» рассказал сын актера Леонид Каюров.

По его словам, причиной ухода стала полная изношенность организма. Еще месяц назад артист сохранял абсолютную ясность ума и прекрасную память, однако затем произошло резкое ухудшение здоровья.

«Уже все, полная изношенность организма... Еще месяц тому назад была совершенная ясность ума, память прекрасная... Буквально сгорел за месяц. Все стало отказывать», — заявил сын актера.

Леонид Каюров сообщил, что его отец опасался умереть в больнице и очень просил вернуть его домой. Родственники исполнили последнюю волю артиста. За день до смерти, 5 ноября, его транспортировали из медицинского учреждения в собственную квартиру, где он скончался в своей постели. Сын отметил, что семья надеялась дожить с ним до векового юбилея, до которого оставалось несколько месяцев, однако этого не произошло.

Напомним, Юрий Каюров ушел из жизни по естественным причинам на 100-м году жизни. Похороны артиста состоятся 10 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. До последних дней актера связывал глубокий интерес к жизни Государственного академического Малого театра, в котором он служил: он продолжал следить за его работой и посещал сдачи новых спектаклей.