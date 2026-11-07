Роспотребнадзор запросил данные у Вьетнама из-за заболевания российских туристов Фото: Иван МАКЕЕВ.

Роспотребнадзор обратился к АТОР и направил письмо в Минздрав Вьетнама из-за случаев заболевания россиян в Нячанге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ведомство запросило официальную информацию об эпидемиологической ситуации, мерах профилактики и информировании туристов, выезжающих в Республику Вьетнам», — отмечается в сообщении от ведомства.

Для предотвращения энтеровирусных инфекций Роспотребнадзор советует придерживаться следующих мер: регулярно мыть руки с мылом, особенно перед едой и после посещения людных мест; употреблять только бутилированную или кипяченую воду и избегать глотания воды в бассейне. Также в ведомстве подчеркнули важность мытья фруктов и овощей, но только кипяченой или бутиллированной водой. Если в окружении есть люди, у которых проявились признаки заболевания, то нужно минимизировать с ними контакт. Еще Роспотребнадзор заявил, что в случае ухудшения самочувствия важно срочно обратиться за медицинской помощью.

Ранее KP.RU рассказал, что российские туристы жалуются на таинственный вирус на курортах Вьетнама. У многих одна симптоматика: высокая температура, кашель и сильная головная боль.