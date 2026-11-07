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НовостиВ мире7 ноября 2026 19:34

МВД Польши: среди погибших из-за стрельбы в Кракове есть иностранец

Количество раненых возросло до 16 человек
Людмила МИТРОХИНА
МВД Польши: среди погибших из-за стрельбы в Кракове есть иностранец

МВД Польши: среди погибших из-за стрельбы в Кракове есть иностранец

Фото: REUTERS.

Глава польского МВД Марчин Кервиньский сообщил, что среди жертв стрельбы в Кракове оказался гражданин другой страны. Об этом он рассказал во время общения с прессой.

Он сообщил, что количество раненых возросло до 16 человек, включая стрелявшего и двух полицейских. Двое пострадавших уже покинули медицинские учреждения. Гражданином какой страны является один из погибших, глава польского МВД не уточнил.

Напомним, в центре Кракова неизвестный в камуфляже открыл стрельбу по прохожим из автомобиля. В результате его действий погибло шесть человек, пострадало более 10. Многие из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее KP.RU рассказал, что предположительно среди пострадавших есть гражданин России. Однако в МИД РФ пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.