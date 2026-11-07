Киев погрузился во тьму: в городе перебои с водой и транспортом

Киев вечером остался без уличного освещения и электричества в жилых домах из-за экстренных отключений. Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев вечером остался без уличного освещения и электричества в жилых домах из-за экстренных отключений. В городе сохраняется сложная ситуация с электроснабжением, сообщает украинское издание «Новости.LIVE».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении объектов местного энергоузла, а также генерирующих мощностей и сетей передачи электроэнергии по всей Украине. Из-за этого в столице продолжаются перебои в работе электротранспорта и водоснабжении.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что Киев практически полностью остался без электроэнергии. В некоторых районах украинской столицы действовали экстренные и аварийные отключения, улицы и жилые дома погрузились во тьму.