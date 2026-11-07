Минобороны Польши прокомментировало связь стрелявшего в Кракове с армией

Сотрудники экстренных служб работают на месте стрельбы в центре Кракова Фото: REUTERS.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг сообщения о том, что мужчина, устроивший стрельбу в центре Кракова, ранее служил в польской армии.

"Я решительно опровергаю информацию, появляющуюся в публичном пространстве, что исполнителем сегодняшнего нападения в Кракове был солдат Войска польского", - написал он в социальной сети X.

Косиняк-Камыш уточнил, что подозреваемый никогда не проходил службу в польских вооруженных силах и не имел отношения к армии.

Напомним, что стрельба произошла вечером 7 ноября. Мужчина открыл огонь из движущегося автомобиля, погибли шесть человек. Более десяти получили ранения, в том числе сотрудники полиции. Подозреваемого задержали.

Ранее министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский сообщил, что стрелявший придерживался радикальных взглядов и мог увлекаться ультраправой идеологией. По его данным, подозреваемый - поляк 2002 года рождения.

KP.RU собрал все, что известно о стрельбе в Кракове 7 ноября, нападавшем, жертвах и пострадавших