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НовостиВ мире7 ноября 2026 21:08

Среди погибших при стрельбе в Кракове оказался гражданин Британии

При стрельбе в Кракове погибли две полячки
Мария ПАНЮТИНА
Среди погибших при стрельбе в Кракове оказался гражданин Британии

Среди погибших при стрельбе в Кракове оказался гражданин Британии

Фото: REUTERS.

Среди шести человек, погибших в результате стрельбы в центре Кракова, были один гражданин Британии и две гражданки Польши. Об этом сообщил начальник польской полиции Марек Боронь.

Напомним, что стрельба произошла на Главной рыночной площади Кракова. Мужчина на автомобиле въехал в центр и начал беспорядочно стрелять по находившимся там людям. По свидетельствам очевидцев, было произведено около 20 выстрелов.

Ранее министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский сообщил, что подозреваемый придерживался крайне правых и националистических взглядов. Власти продолжают устанавливать мотивы нападения и все обстоятельства произошедшего.

KP.RU собрал все, что известно о стрельбе в Кракове 7 ноября, нападавшем, жертвах и пострадавших