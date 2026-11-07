Среди погибших при стрельбе в Кракове оказался гражданин Британии Фото: REUTERS.

Среди шести человек, погибших в результате стрельбы в центре Кракова, были один гражданин Британии и две гражданки Польши. Об этом сообщил начальник польской полиции Марек Боронь.

Напомним, что стрельба произошла на Главной рыночной площади Кракова. Мужчина на автомобиле въехал в центр и начал беспорядочно стрелять по находившимся там людям. По свидетельствам очевидцев, было произведено около 20 выстрелов.

Ранее министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский сообщил, что подозреваемый придерживался крайне правых и националистических взглядов. Власти продолжают устанавливать мотивы нападения и все обстоятельства произошедшего.

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