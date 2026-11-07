Гражданка Португалии пострадала при стрельбе в центре Кракова

Сотрудники экстренных служб работают на месте стрельбы в Кракове Фото: REUTERS.

Гражданка Португалии оказалась среди 15 пострадавших в результате стрельбы в центре Кракова. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны.

"Гражданка Португалии пострадала в ходе ужасного нападения, произошедшего сегодня в Кракове", - следует из заявления в социальной сети X.

В ведомстве уточнили, что следят за состоянием здоровья пострадавшей через португальское посольство в Варшаве и поддерживают связь с польскими властями.

Напомним, что мужчина на автомобиле въехал на Главную рыночную площадь и начал беспорядочно стрелять по прохожим из длинноствольного оружия. В результате произошедшего погибли шесть человек.

Позже начальник польской полиции Марек Боронь уточнил, что среди погибших был гражданин Великобритании. По его словам, смертельные ранения получили три польки, личности еще двух человек устанавливаются.

KP.RU собрал все, что известно о стрельбе в Кракове 7 ноября, нападавшем, жертвах и пострадавших