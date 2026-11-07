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НовостиВ мире7 ноября 2026 22:32

Что ответил глава UFC на предложение Трампа о работе в Белом доме

Глава UFC Уайт отказался стать пресс-секретарем Белого дома
Мария ПАНЮТИНА
Трамп и Уайт Фото: Saul Loeb - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Трамп и Уайт Фото: Saul Loeb - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава UFC Дана Уайт отказался от предложения президента США Дональда Трампа занять должность пресс-секретаря Белого дома. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, Уайт отклонил необычное предложение американского лидера. При этом один из помощников Трампа предположил, что публикация президента могла носить шуточный характер.

Ранее Трамп написал в своей социальной сети, что предложил главе UFC стать официальным представителем Белого дома. Он добавил, что в случае согласия Уайта его помощниками могли бы стать российские бойцы Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.

Как писал KP.RU, Трамп анонсировал кадровые перестановки. По его мнению, такие изменения необходимы. Президент США объявил, что новым главой аппарата Белого дома будет Стивен Миллер.