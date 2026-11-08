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НовостиВ мире8 ноября 2026 1:21

Трамп изменил подход к переговорам: на Украине были не готовы к сюрпризу

"Страна": предложение Трампа о безопасности Европы стало неожиданностью
Мария ПАНЮТИНА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Заявление президента Дональда Трампа о создании новой системы европейской безопасности говорит о существенном изменении позиции США в переговорах по Украине. Об этом сообщает "Страна".

"Само по себе то, что данные вопросы вынесены в центр переговоров, представляет собой существенное отличие от предыдущих попыток договориться", - пишут украинские журналисты.

Издание уточняет, что впервые основное внимание уделяется не отдельным договоренностям о прекращении огня или территориальным уступкам, а формированию новой архитектуры безопасности в Европе.

Ранее Трамп заявил, что хочет подписать документ с Россией, который будет касаться безопасности ЕС. Позже по теме высказалась глава евродипломатии Кая Каллас. Она сообщила, что Брюссель не будет обсуждать безопасность с Россией и США. Ее осудили.