Трамп изменил подход к переговорам: на Украине были не готовы к сюрпризу

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Заявление президента Дональда Трампа о создании новой системы европейской безопасности говорит о существенном изменении позиции США в переговорах по Украине. Об этом сообщает "Страна".

"Само по себе то, что данные вопросы вынесены в центр переговоров, представляет собой существенное отличие от предыдущих попыток договориться", - пишут украинские журналисты.

Издание уточняет, что впервые основное внимание уделяется не отдельным договоренностям о прекращении огня или территориальным уступкам, а формированию новой архитектуры безопасности в Европе.

Ранее Трамп заявил, что хочет подписать документ с Россией, который будет касаться безопасности ЕС. Позже по теме высказалась глава евродипломатии Кая Каллас. Она сообщила, что Брюссель не будет обсуждать безопасность с Россией и США. Ее осудили.