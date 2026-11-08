Макрону спланировали побег из Елисейского дворца на случай штурма: где будет прятаться президент Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS.

У президента Франции Эммануэля Макрона есть секретный бункер за пределами Парижа, куда его могут эвакуировать в случае захвата Елисейского дворца протестующими. Об этом сообщает The Telegraph.

Издание ссылается на книгу "Новая армия теней". Разработка плана экстренной эвакуации французского лидера была отчасти связана с протестами "желтых жилетов" в 2018 году. Тогда на Макрона напали.

"По утверждению авторов книги, у Эммануэля Макрона есть тайный бункер за пределами Парижа, куда он сбежит, если Елисейский дворец возьмут приступом бунтовщики", - следует из материала.

Авторы книги обращают внимание на возможные последствия результатов политических событий. В частности, победа на выборах партии "Национальное объединение" может спровоцировать новую волну уличных выступлений со стороны несогласных граждан.

Другой сценарий связан с возможной победой основателя партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона. По оценке авторов, в этом случае в силовых структурах может возникнуть "пассивное сопротивление", что осложнит работу государственных институтов.

По данным издания, глава полиции Парижа Патрис Фор неоднократно проводил совещания по теме возможного восстания. Подразделения специального назначения изучали варианты использования своих сил для защиты здания парламента в случае масштабных беспорядков.

Один из высокопоставленных представителей французской разведки еще в апреле текущего года предупреждал авторов книги о серьезных массовых волнениях во Франции, добавляет газета.

Напомним, что протестная активность во Франции продолжается с середины сентября. На фоне обострения ситуации министр внутренних дел Лоран Нуньес признал, что власти утратили контроль над происходящим.

Французы выходят на улицы и требуют улучшения условий обучения, а также снижения стоимости жизни. Были мобилизованы 70 тысяч полицейских и жандармов для обеспечения порядка во время протестов.

Ранее KP.RU сообщал, что происходящее связано с миграционной политикой Запада. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил неспособность властей обсуждать и исправлять ошибки, которые ведут к самоубийству западной цивилизации.