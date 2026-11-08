Электроподстанция для нужд ВПК Украины поражена в Житомирской области Фото: Александр КОЦ.

Российские военные поразили в течение ночи электроподстанцию в Житомирской области, обеспечивавшую работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом 8 ноября, в воскресенье, сообщили в Министерстве обороны РФ в MAX.

Подстанция находится в районе населенного пункта Белошицы в Житомирской области, она обеспечивала электроэнергией предприятия украинской военной промышленности. Ее напряжение - 330 кВ.

В Минобороны уточнили, что российская армия продолжает наносить удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах военных противника, а также по морским судам, которые задействованы для доставки грузов ВСУ.

Также в российском военном ведомстве передали, что ВС РФ поразили контейнеровоз с вооружением и военным имуществом для Украины в Черном море на юго-западнее Одессы.

Ранее KP.RU писал, что 4 ноября российские военные поразили электроподстанции «Наливайковка» в Киевской области и «Чижовка» в Житомирской области. По данным Минобороны, удар также пришелся по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ в Черном море.