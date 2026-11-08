Новый штамм коронавируса маскируется под грипп: когда без теста не обойтись

ВОЗ: симптомы нового штамма коронавируса могут напоминать грипп и простуду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Симптоматика нового штамма коронавируса PJ.2.1 может быть похожа на проявления простуды и гриппа. Поэтому для точного определения возбудителя в некоторых случаях необходимо тестирование, сообщили РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ подчеркнули, что симптомы COVID-19, гриппа и других респираторных инфекций могут совпадать. По одним клиническим признакам установить, какой именно вирус вызвал заболевание, невозможно. Тестирование может потребоваться, если точное определение вируса влияет на выбор лечения или необходимость принятия дополнительных противоэпидемических мер.

Ранее инфекционист Елена Малинникова назвала возможные отличительные признаки PJ.2.1: сильную боль в горле и продолжительную слабость после болезни. При этом врач отметила, что в России есть тест-системы, позволяющие выявлять разные варианты коронавируса.

Также KP.RU писал, что российский офис ВОЗ сообщил о росте риска распространения PJ.2.1 в мире. В организации уточнили, что штамм впервые обнаружили в мае 2026 года, данных о более тяжелом течении заболевания по сравнению с другими вариантами коронавируса пока нет.