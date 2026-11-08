«Она не понимает»: на Западе подвергли критике слова Каллас о Путине

Аналитика Кошковича удивило заявление Каллас о Путине Фото: REUTERS.

Заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о президенте России Владимире Путине удивило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича.

«Я не думаю, что она понимает, как работают войны и мирные переговоры...», - высказался он в социальной сети Х.

6 ноября Каллас заявила, что Путин «не имеет права вето» в вопросах европейской безопасности. При этом она настаивала на участии Евросоюза в переговорах по Украине, хотя в Брюсселе признавали отсутствие у объединения единого переговорщика и мандата на диалог с Москвой.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможного масштабного соглашения между Россией и США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке договоренностей, которые могут затронуть не только украинский конфликт, но и безопасность всей Европы. Соглашение, по словам американского лидера, обсуждалось с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.