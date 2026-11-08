Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о последних часах жизни матери: «Иногда приходила в сознание»

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о последних часах жизни матери Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Младшая дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала KP.RU, что в последние часы жизни актриса периодически приходила в сознание. По ее словам, состояние матери менялось: временами ей становилось лучше, а к вечеру она бывала активна.

Федосеева-Шукшина находилась в городской больнице № 24 с 11 октября. По словам дочери, врачи делали все возможное для спасения актрисы, к ней приезжал консилиум специалистов и профессора из НИИ имени Склифосовского. Они согласились с назначенным лечением и дали дополнительные рекомендации.

Ольга уточнила, что аппараты искусственной вентиляции легких подключали, чтобы облегчить состояние матери. При этом семья надеялась, что артистка еще поживет. В последние дни врачи присвоили Федосеевой-Шукшиной паллиативный статус. Обсуждались варианты дальнейшего ухода: госпитализация в Коммунарку или установка портативного аппарата ИВЛ дома.

Напомним, Лидия Федосеева-Шукшина умерла 6 ноября вечером. По словам Ольги, ее, скорее всего, похоронят рядом с мужем Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище.

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