Фото: Александр Полегенько/ТАСС

МИНОБОРОНЫ РОССИИ УПОЛНОМОЧЕНО СООБЩИТЬ

В ночь с пятницы на субботу ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики, транспортной инфраструктуры в городе Киеве и Киевской области.

В городе Киеве поражены:

- автодорожный мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения, военной и специальной техники для ВСУ;

- промышленное предприятие (ООО «Меридиан» им. С.П. Королева), производящее оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго».

В Киевской области поражены:

- тепловая электростанция Трипольская мощностью – 1800 МВт;

- электроподстанция Киевская – 750 кВ;

- производственное предприятие боеприпасов, взрывчатых веществ и порохов Бровары («Государственный завод порошковой металлургии»), производящее компоненты ракетного топлива, используемого в оперативно-тактических ракетах.

Также в Житомирской области поражена электроподстанция 330 кВ, обеспечивающая работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражено судно типа «сухогруз», доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

В субботу днем в Киевской области в результате ударов поражены:

- в районе населенного пункта Ирпень − бензовозы на стоянке, задействованные для доставки горючего подразделениям ВСУ;

- в районе населенного пункта Новые Петровцы − электроподстанция Северная 330 кВ, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.

- Кроме того, в акватории Черного моря восточнее Одессы поражено судно типа «сухогруз», доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

«ПРОСРОЧКА» СНОВА СОГЛАСЕН НА ВЫБОРЫ?

Зеленский заявил, что Украина может рассмотреть возможность проведения онлайн-выборов, если Россия согласится на зимние перемирие.

- Что касается выборов, то сегодня это обсуждается. И этот вопрос в основном задают люди из окружения президента Трампа или сам президент Трамп, Путин и его команда. И если политики сейчас решат, что нам нужно провести выборы, — американцы хотят, русские хотят, давайте сделаем это, — то они забудут, что девять миллионов человек находятся за границей, несколько миллионов — на временно оккупированных территориях, а армия, Вооружённые силы — на фронте, - заявил украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский в интервью немецкому ТВ и рассказал о своих опасениях. - Они тоже против выборов, потому что у них нет возможности голосовать. Справедливо ли это? Миллионы людей находятся в окопах. А организовать это технически невозможно. И люди несколько опасаются, потому что выборы всегда разделяют общество. А представьте себе раскол общества во время войны.

Но, начав, что называется, «за упокой», он тут же обозначил альтернативу «за здравие».

- Мы можем рассмотреть возможность онлайн-голосования. Это может быть осуществимо, но тогда парламенту придётся искать решения, - объявил он далее. - Я сказал американцам: вы можете заключить соглашение с русскими о перемирии на зиму. Тогда у людей будет электричество и вода, и в это время мы также можем провести выборы. Если вы все в США хотите заменить меня, возможно, меня можно заменить уже сегодня.

Так хочется прекратить удары России, что даже выборы готов … пообещать. И даже не будем напоминать, что никакого онлайн-голосования в конституции Украины не предусмотрено. «просрочка» ещё не так конституцию своей страны насиловал.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ, А ЕСЛИ ПРИДЕТСЯ?

На судебном заседании в рамках операции «Карфаген» об организации коррупционной ОПГ в рядах СБУ прокурор САП потребовал установить залог для изменения меры пресечения освобождения обвиняемого генерала СБУ Дуки из СИЗО в 100 млн гривен, однако суд снизил сумму до 65 млн. Сам Сергей Дука во время заседания заверил, что не собирается скрываться от следствия или выезжать за границу. При этом он подчеркнул, что не имеет финансовой возможности внести требуемую сумму.

- Я не собираюсь умирать, - выкрикнул он журналистам, когда его сажали в автомобиль для перевозки заключенных. Этой фразой он ответил на вопрос журналистки – хочет ли он что-то сказать напоследок.

Никто не хочет умирать, тем более, в СИЗО, тем более, один из руководителей ОПГ, но эту фразу, наверное, надо считать, превентивным ходом Дуки на тот случай, если он вдруг скончается в СИЗО от «сердечного приступа» или «отравится несвежими котлетами». Не говоря уже о банальном самоубийстве в приступе раскаяния.

ОТ ТРЕХ ДО ПЯТИ. ЛЕТ

Украине прогнозируют длительный дефицит электроэнергии. Энергетический эксперт Станислав Игнатьев предупреждает, что быстро восстановить мощности, утраченные из-за российских ударов, не получится. По его мнению, Незалежная превратится в «страну генераторов», и просуществует в этом статусе, как минимум, ещё от 3-х до 5-ти лет.

По словам эксперта, особенно тяжёлой будет предстоящая зима, поскольку на энергосистему влияют не только обстрелы, но и погодные условия, технические неисправности и аварии, а также отсутствие навыка зимовать по «новым технологиям». Даже если интенсивность атак снизится, стабильного электроснабжения в утренние и вечерние часы эксперт пока не ожидает. Но при благоприятных условиях отключения могут стать менее продолжительными, однако потребность в резервных источниках питания сохранится на годы.

А соучредитель украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук выдал прогноз, что этой зимой Киев может остаться без света до 2 суток, если российские удары продолжатся, и около 12 часов - если нет.

Все-таки на Украине живут неисправимые оптимисты.

ПРОСТОИ - ДО МЕСЯЦА

Украинская железная дорога столкнулась с масштабными заторами на западных направлениях. По данным «Укрзалізниці», на 23 октября в ожидании передачи соседним государствам находились 20 718 грузовых вагонов. Среднее время ожидания составляет 19 суток. На направлении Батьово, у границы с Венгрией, оно достигает 32 суток. Особенно показательно, что непосредственно на пограничных станциях находились лишь 837 вагонов. Остальные застряли еще на внутренних железнодорожных маршрутах на территории Украины. Железная дорога явно не может справиться с возросшим грузооборотом после того, как морские порты Одессы и Николаева фактически прекратили свою работу после российских ударов.

Кстати, за границей ситуация также далека от нормальной. Проверки на венгерском направлении задерживают поезда на два-три часа. В Румынии другая беда — там ремонт путей и ограничения приема поездов в порту Констанца увеличили оборот вагона до 12-13 суток. Как сообщают эксперты, в результате получается целая цепочка проблем, в которой задержка в каждом звене лишь усиливает следующую за ней.

Помимо всего прочего, проблемы лишь усугубляются еще и в связи с нехваткой локомотивов.

Пессимист в этой ситуации развел бы руками: все так плохо, что хуже уже не будет. А оптимист непременно возразил бы ему — нет будет! Будет!

ТЕРРОРИСТА БУДАНОВА* ОШТРАФУЮТ ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК

Глава Офиса президента Украины, экс-глава военной разведки, признанный в России террористом Кирилл Буданов*, как сообщила украинская шпрехенфюрер Олена Ивановская, заплатит штраф за использование русского языка во время столкновений в Петропавловской Борщаговке. Где он не только разговаривал исключительно на русском языке, даже в ответ на «мовканье» местных, но и ругался на нем матом.

Она написала в своем аккаунте в соцсети, что с главой ОП уже был проведен разговор, и он не только признал нарушение, но и пообещал оплатить штраф в установленные законом сроки. Размер штрафа за подобное нарушение варьируется в диапазоне от 3 400 до 6 800 гривен (6-12 тыс. рублей).

- Закон о языке существует для того, чтобы работать, а не для того, чтобы раскалывать общество или становиться поводом для бесконечных волн ненависти, — с гордостью резюмировала Ивановская.

Вряд ли будет великой тайной, сколько раз и на каком языке Буданов* обматерит шпрехенфюрершу после оплаты штрафа.

ПОДПОЛЬНЫХ ТЮРЕМ ТЦК НА УКРАИНЕ НЕСЧИТАННЫЕ ДЕСЯТКИ

Как сообщили агентству РИА Новости источники из антифашистского подполья Одессы, на Украине может быть от 50 до 70 тайных тюрем, в которых содержатся жертвы «людоловов» из ТЦК.

- В том или ином виде аналогичные обнаруженной под Киевом тюрьме-пыточной секретные учреждения существуют по всей Украине. В целом сейчас может действовать порядка 50-70 таких различной направленности и размера, — рассказал источник. По его словам, основная часть таких объектов находится в центре и на юго-востоке Украины.

- Все зависит от потребностей. Скажем, Одесса — это крупный русскоязычный город, поэтому тут «клиентов» для пыточных киевского режима больше, чем в каком-нибудь Львове, — поделился он далее.

Напомним, о существовании пыточных на Украине сообщали ещё с 2014 года, и на это неоднократно обращали внимание российские власти. Волнения, случившиеся на окраине Киева в Петропавловской Борщаговке, вызвали большой резонанс на Украине, но в итоге все свелось к тому, что судить в Незалежной стали не истязателей, а тех, кто пытался освободить заключенных.

РЮТТЕ ОПРАВДАЛ США

Генсек НАТО Марк Рютте неожиданно решил оправдать США за «дизельную сделку», заключенную между Вашингтоном и и Москвой, и сделал это, напомнив, что «Европа тоже не святая». Рютте заявил, что договоренность Вашингтона и Москвы вызвала «панику» среди европейских союзников США, но сама Европа в этом году купила у России столько сжиженного газа, что американская сделка с дизелем и рядом не стояла.

Что же касается конфликта в Украине, то генсек НАТО предположил, что его завершение создаст угрозу для Европы в лице армии РФ.

- Сейчас российская угроза не проявляется непосредственно у нашей границы, потому что многие из этих солдат заняты в Украине. Но если это закончится, то их огромная армия не будет просто стоять там, чтобы быть огромной армией, — пообещал Рютте, добавив, что все же «все мечтают о времени, когда все это закончится». Правда, по его мнению, конфликт, скорее всего, завершится мирным соглашением, которое будет «своего рода компромиссом», но Украина «вряд ли вернет все свои территории».

Да Рютте с таким аналитическим умом надо работать в бюро прогнозов погоды, а он штаны в НАТО просиживает!

ФИЦО В ОТВЕТ НА ШАНТАЖ ЕС ОТВЕТИЛ, ЧТО У НЕГО ЕСТЬ ПРАВО ВЕТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо откровенно рассказал, что происходит за кулисами в Брюсселе. По его словам, странам ЕС будет очень сложно согласовать новый бюджет объединения на ближайшие семь лет, о чем они постоянно спорят последнее время.

- Крупные страны, которые являются плательщиками в бюджет Европейского союза, говорят, что не будут столько вносить, поскольку у них проблемы дома. Маленькие страны говорят, что должна продолжаться политика по устранению региональных различий и совместная аграрная политика. Поэтому я думаю, что будет затруднительно договориться о бюджете, - рассказал Фицо в прямом телеэфире, подчеркнув, что Германия, Дания, Нидерланды, Австрия, Швеция и Финляндия выступили за сокращение расходов в финансовом плане на 2028-2034 годы на сотни миллиардов евро. При этом, по словам Фицо, некоторые страны ЕС пригрозили Словакии, что в новом бюджете урежут средства, предусмотренные для устранения региональных различий. Причиной этому стал отказ Братиславы поддержать новый кредит на 70 миллиардов евро для Киева. Но не на того напали, Фицо нашел, чем ответить на шантаж ЕС из-за отказа поддержать новый кредит Украине:

- Киев заявил, что в 2027 году им понадобятся ещё 70 млрд. Если всё сложить, речь идёт о 300–350 млрд евро, которые пошли на поддержку войны. Поэтому я отвергаю шантаж Словакии. Некоторые премьер-министры мне прямо говорят: «Роберт, если Словакия не согласится с очередным кредитом Украине на 70 млрд евро, то мы вам урежем средства на политику сплоченности». То есть деньги, которые нам нужны для сокращения различий между регионами, - рассказал премьер Словакии. - Я на это отвечаю: «Но ведь существует право вето. Если вы хотите играть в такие игры, мы можем начать эту дискуссию». Потому что такой подход к Словакии несправедлив.

Странно, в таком возрасте и такая наивность у Роберта - если даже с поиском денег в Евросоюзе возникают проблемы, то справедливость — это последнее, что там можно поискать. Она там никогда не бывала, даже проездом.

ГЕРМАНИЯ СНОВА БОЛЬШЕ НЕ МОЖЕТ

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью медиагруппе Funke рассказал, что Германия больше не может передавать Украине дополнительные системы ПВО Patriot из-за риска возникновения критических пробелов в собственной обороне.

- Германия уже поставила несколько систем и множество управляемых ракет к ним. Большего мы сейчас сделать не можем. Все, что мы передадим сейчас, мы пока не сможем восполнить. Это создаст у нас бреши, которые мы не можем допустить, - заявил Писториус.

По его словам, другие страны сделали значительно меньше Германии, поэтому Берлин ожидает от партнеров увеличения помощи Украине. Этот вопрос министр обороны ФРГ намерен обсудить на следующей встрече контактной группы по Украине в середине ноября. Дескать, свою собственную совесть надо иметь партнерам-союзникам, а не выезжать на немецком горбу. При этом, Писториус отдельно подчеркнул, что речь идет о невозможности новых передач из немецких военных запасов, а не об отмене уже согласованных поставок.

Кстати, 4 ноября украинский «просрочка» Зеленский сообщил о контракте на закупку немецких ракет PAC-2 для Patriot на ближайшие два года и потребовал от Берлина немедленно ускорить эти поставки.

Германия усилиями Зеленского все больше превращается в лошадь-доходягу из анекдота, которая приползла последней к финишу и оправдывается перед поставившим на нее мужиком: «Прости, мужик, не шмогла я. Не шмогла».

УРСУЛА ПОСТАВИЛА ВЫРАБОТКУ САНКЦИЙ НА КОНВЕЙЕР

Еврокомиссия, которой руководит Урсула фон дер Ляйен, впервые создала в своей структуре постоянный офис по санкциям, основным направлением работы которого станет разработка и реализация ограничительных мер против России, а также противодействие их обходу. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Шивон Макгарри на брифинге в Брюсселе. По её словам, новое подразделение будет координировать весь процесс санкционной политики Евросоюза, начиная с подготовки политических решений и заканчивая контролем за их практическим исполнением.

- Офис будет отвечать за всю экосистему санкций, от их разработки на политическом уровне до их практического применения и борьбы с их обходом, — объяснила новацию Макгарри.

При этом, ЕК одновременно продолжила работу над 22-м пакетом антироссийских санкций. В Брюсселе отдельно подчеркнули, что октябрьское расширение санкционного списка против России не считается 22-м пакетом, поскольку оно не предусматривало введения новых экономических ограничений. Представитель ведомства не назвала сроков его подготовки и официального представления.

Похоже, в Еврокомиссии уже просто сами запутались в своих пакетах, и чтобы не путаться создали отдельную структуру, чтобы навести порядок хотя бы с ними.

ЯНВАРЬ НА УКРАИНЕ — ВРЕМЯ НЕ ТОЛЬКО СЕССИИ...

Как сообщил глава Государственной службы качества образования (ГСКО) Украины Руслан Гурак, в январе в вузах Незалежной по всей стране планируется провести новые проверки студентов старше 25 лет.

Он объяснил, что количество студентов старше 25 лет возросло примерно с 30 тысяч в 2021-22 годах до 217 770 человек. В некоторых вузах такие студенты составляют до 98% учащихся, и ни для кого не секрет, чем вызвана такая неожиданная для украинцев тяга к знаниям. По словам Гурака, проверки ГСКО выявляют многочисленные нарушения при зачислении, обучении и оценке студентов. Ректоров призывают проверить результаты обучения на текущей сессии.

В переводе с чиновничьего на нормальный язык, эти проверки означают, что в январе пройдут массовые отчисления студентов этой возрастной категории. А что вы хотите, хоть, как говорит теперь украинский «просрочка», «потерь почти нет», ВСУ сами себя ежемесячно 30-40 тысячами новобранцев не пополнят.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Как сообщило руководство Нацпарка «Тузловские лиманы», в Одесской области на побережье национального парка после российских ударов по портам вынесло растительное масло. Это, конечно, не молочные реки с кисельными берегами, но масло теперь можно не покупать, а собирать.

- Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский рассказал, что Россия пытается сорвать запуск отопительного сезона, нанося удары одновременно по водоканалам, маневровой генерации и распределительным сетям АЭС. В прошлой жизни он, наверное, был украинским казаком Колумбенко и открыл Америку.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росифинмониторинга.