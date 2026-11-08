Солнце устроило массовый шторм вспышками: Ученые ИКИ РАН назвали явление уникальным

ИКИ РАН: на Солнце повторился рекорд ХХI века по числу вспышек за сутки. Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ученые зафиксировали 29 вспышек на Солнце за сутки 7 ноября. Это повторение рекорда XXI века по числу таких событий, установленного как минимум с 2000 года. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Телеграм-канале.

По данным мирового каталога NOAA, такое же количество вспышек регистрировали 5 мая 2022 года и 10 декабря 2024-го. При этом все 29 событий 7 ноября произошли в одной группе солнечных пятен под номером 4566, расположенной в центре видимого диска звезды. Ученые назвали эту особенность рекорда уникальной.

Ранее KP.RU писал, что 7 ноября на Солнце за неполные двое суток зарегистрировали 35 вспышек. Только за 6 ноября ученые насчитали 18 событий класса C и выше, а за первые 12 часов следующего дня — еще 17.

В этот же день на Солнце произошла вторая за день вспышка класса М. Она продолжалась 13 минут и возникла в той же группе пятен под номером 4566, которая стала источником рекордного числа вспышек.