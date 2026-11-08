После массовой стрельбы в Кракове нашли целый арсенал оружия: что изъяли силовики

В Кракове после массовой стрельбы на улице обнаружили 11 единиц оружия Фото: REUTERS.

После стрельбы в польском Кракове правоохранители изъяли 11 единиц огнестрельного оружия. Четыре ствола обнаружили на месте нападения, еще семь — в доме стрелявшего. Об этом сообщил журналистам прокурор Окружной прокуратуры Кельце Даниель Прокопович.

По его словам, во время обыска по месту жительства подозреваемого также нашли большое количество боеприпасов. Изъятое оружие соответствует сведениям о том, что стрелявший и его отец имели разрешения на владение в общей сложности 11 единицами огнестрельного оружия. Сам подозреваемый был владельцем разрешений на два ствола.

Ранее KP.RU писал, что стрельба произошла на Главной рыночной площади Кракова днем 7 ноября. Мужчина в камуфляже открыл огонь по прохожим из автомобиля Subaru без регистрационных номеров. В результате нападения погибли шесть человек, 16 получили ранения.

Также KP.RU сообщал, что полиция обнаружила в доме стрелявшего тела трех человек — его родителей и сестры. Погибшими оказались 53-летний мужчина, 52-летняя женщина и 21-летняя девушка.