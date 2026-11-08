В МИД Франции заявили об участии Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби. Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Европейские страны, в том числе Франция, будут представлены на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL.

По словам главы французского дипломатического ведомства, европейские представители примут участие в дискуссиях. При этом Барро не уточнил, кто именно будет присутствовать на встрече.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби 10-11 ноября. Он сообщил, что российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Также KP.RU сообщал, что Песков исключил участие европейских стран в предстоящей встрече в Абу-Даби. Представитель Кремля подчеркнул, что стороны согласовали трехсторонний формат переговоров — Россия, Украина и США.