Семья актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказала о планах на похороны. Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

Семья народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной не планирует устраивать гражданскую панихиду по актрисе. Об этом ТАСС сообщила ее дочь Ольга Шукшина.

Отпевание артистки состоится в среду, 11 ноября, в 12:00 мск в храме Воскресения Словущего. После богослужения близкие смогут проститься с Федосеевой-Шукшиной. Дочь актрисы также объяснила, почему семья решила отказаться от отдельной церемонии.

«Судя по всему, гражданской панихиды не будет. Зала для гражданской панихиды, где пришедшие говорят слова, нет, в храме не предполагается. На мой взгляд, ей как православному человеку это будет даже и лучше», — сказала Ольга Шукшина.

После отпевания артистку похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с ее бывшим мужем, актером и режиссером Василием Шукшиным, сообщала Ольга Шукшина KP.RU.

Ранее Ольга Шукшина рассказала о последних днях жизни матери. С 11 октября актриса находилась в московской больнице № 24. По словам дочери, состояние артистки постоянно менялось, временами она приходила в сознание. Врачи подключали аппараты искусственной вентиляции легких, чтобы облегчить ее состояние. К лечению также привлекали специалистов НИИ имени Склифосовского, однако спасти Федосееву-Шукшину не удалось. Она скончалась 6 ноября в возрасте 88 лет.