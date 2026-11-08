На Украине раскрыли, кто войдет в делегацию Киева на переговорах в Абу-Даби

Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби Фото: REUTERS.

Состав украинской делегации, которая примет участие в переговорах в Абу-Даби, сформирован. Возглавит ее руководитель службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Об этом сообщает "24 канал".

По данным телеканала, в состав делегации также войдут руководитель офиса киевского главаря Кирилл Буданов*, его первый заместитель Сергей Кислица и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

Украинское СМИ уточняет, что военное направление переговоров будет координировать Андрей Гнатов совместно с заместителем главы ГУР Минобороны Украины Вадимом Скибицким.

Ранее KP.RU сообщал, что трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут 10-11 ноября. Спецпосланник президента Америки Стивен Уиткофф добавил, что перед этим американцы проведут встречу в Брюсселе. США обсудят с европейцами гарантии безопасности для Украины.

*- лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории России