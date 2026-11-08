Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире8 ноября 2026 20:45

В Одесской области поврежден энергетический объект, люди остались без света

Энергетический объект под Одессой был поврежден после взрыва
Мария ПАНЮТИНА
В Одесской области поврежден энергетический объект

В Одесской области поврежден энергетический объект

Фото: REUTERS.

В Одесской области в результате взрыва получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил крупнейший украинский энергетический холдинг ДТЭК.

"[Поврежден] крупный энергетический объект ДТЭК на севере области", - следует из заявления в телеграм-канале.

В компании уточнили, что из-за повреждения объекта часть жилых домов Одесской области осталась без электроснабжения.

Напомним, что в Киевской области ввели экстренные отключения света. Решение приняла национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Ранее действовавшие графики подачи электричества временно отменили.

Позже на фоне перебоев с электроснабжением в Киеве жители жилого комплекса "Новый Автограф" перекрыли дорогу, протестуя против отсутствия света и отопления. Люди остаются без электричества и тепла уже третьи сутки.