Beget лишился аккредитации регистратора доменов в зонах .ru и .рф

В России приостановили аккредитацию хостинг-провайдера Beget Фото: REUTERS.

Российская хостинг-компания Beget лишилась аккредитации регистратора доменов в зонах .ru и .рф. Об этом сообщается на сайте Координационного центра доменов .ru/.рф.

Аккредитация ООО "Бегет" приостановлена с 3 ноября 2026 года. Это означает введение временных ограничений на регистрацию новых доменов второго уровня в зонах .ru и .рф.

Согласно заявлению центра, компания временно не будет принимать от других регистраторов сведения о поддержке уже зарегистрированных доменных имен.

Ранее на Beget была совершена масштабная кибератака. В результате атаки в облачной инфраструктуре хостинг-провайдера были потеряны все данные. Восстановить их пока не удалось.

Как сообщал KP.RU, восстановлению подлежат почти все сайты на виртуальном хостинге. Beget рекомендовала клиентам сменить пароли, ключи доступа и другие учетные данные, которые могли храниться на серверах.