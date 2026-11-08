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НовостиВ мире8 ноября 2026 21:58

Трамп подлил масла в огонь: Брюссель занервничал из-за плана по безопасности с участием России

Politico: Европа испугалась плана Трампа по безопасности с участием России
Мария ПАНЮТИНА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

В европейских столицах с недоверием отнеслись к заявлению президента США Дональда Трампа о подготовке нового плана по обеспечению безопасности в Европе. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, инициатива Белого дома предполагает создание общеевропейской системы безопасности с участием России. В Брюсселе боятся ослабления роли самой Европы и укрепления позиций президента Владимира Путина.

"Последняя инициатива США подлила масла в огонь европейской тревоги на фоне нового сближения Трампа с Россией", - следует из материала.

Авторы публикации отметили, что одновременно Трамп наращивает давление на Киев, а американская администрация пытается возобновить переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые зашли в тупик.

Ранее президент США заявил, что хочет подписать документ с Россией, который будет касаться безопасности ЕС. Позже по теме высказалась глава евродипломатии Кая Каллас, сообщив, что Брюссель не будет обсуждать безопасность с Россией и США. Ее осудили.