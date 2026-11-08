Расстрелявший свою семью и прохожих террорист из Кракова в больнице: если выживет, может получить пожизненный срок

Стрельба в Кракове унесла жизни шести человек Фото: REUTERS.

Террорист, который устроил чудовищную бойню на главной торговой площади Кракова, убил шестерых и ранил 16 прохожих, а также расправился с собственной семьей, может получить пожизненный срок. Если, конечно, сам выживет. Об этом в эфире Польского телевидения заявил генеральный прокурор, министр юстиции Польши Вальдемар Журек.

«Если преступник выживет, ему грозит пожизненное заключение», - пояснил Журек.

Он отдельно отметил, что, хотя в день нападения преступник действовал в одиночку, сейчас следователи продолжают изучать его контакты.

«Нужно дождаться, пока спецслужбы и полиция проверят все его телефонные и интернет-контакты. Они выяснят, с кем он связывался, стояли ли за этим какие-то организации или другие лица», - пояснил генпрокурор.

Ранее KP.RU писал, что преступник открыл стрельбу по прохожим в Кракове из окна автомобиля. В результате шесть человек погибли, еще 16 получили ранения, в числе жертв оказались сотрудники полиции и иностранцы, в том числе россиянка. Нападавшего сразу задержали, он ранен. Позднее полиция обнаружила в доме преступника тела его отца, матери и сестры.

KP.RU собрал все, что известно о стрельбе в Кракове 7 ноября, нападавшем, жертвах и пострадавших.