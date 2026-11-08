Трамп объявил о запуске операции Iron Gate против поставок оружия в Иран

США начали перекрывать поставки оружия в Иран через Каспийское море Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале полноценной работы подразделения "Железные ворота". Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social.

Задачей американского подразделения станет пресечение поставок оружия в Иран и вывоза вооружений из страны через сухопутные границы и Каспийское море.

"Оперативная группа Iron Gate действует в полную силу. Вместе с крупнейшей в истории морской блокадой это практически полностью перекрывает поставки в Иран и вывоз товаров из страны", - написал Трамп.

Ранее была сформирована группа, в состав которой вошли 20 военных и гражданских специалистов. Они будут предотвращать поставки оружия и материалов, подпадающих под санкции.

Также Трамп заявлял, что США определили объекты на территории Ирана, по которым могут быть нанесены удары в случае эскалации. Среди потенциальных целей глава Белого дома назвал 38 мостов.