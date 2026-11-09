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НовостиПроисшествия9 ноября 2026 3:54

Российская армия отбила массированную атаку дронов ВСУ на Ленинградскую область ночью 9 ноября

Дрозденко: силы ПВО сбили за ночь 113 дронов ВСУ над Ленинградской областью
Анастасия СУТОРМИНА
Дрозденко: силы ПВО сбили за ночь 113 дронов ВСУ над Ленинградской областью

Дрозденко: силы ПВО сбили за ночь 113 дронов ВСУ над Ленинградской областью

Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили ночью 9 ноября 113 украинских беспилотников над Ленинградской областью. Об этом в своем канале на платформе MAX сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что обломки вражеских БПЛА упали на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске. В настоящее время уточняются данные о последствиях. Также фрагменты украинского дрона попали в квартиру в городе Кириши. Там обошлось без пострадавших.

Накануне, напомнил, с восьми утра до восьми вечера бойцы сил противовоздушной обороны успешно ликвидировали 50 беспилотников Вооруженных сил Украины над Россией. Отмечается, что дроны противника успешно ликвидированы над территориями нескольких регионов России. Среди них – Курская, Брянская, Белгородская, Ростовская области, а также Республика Крым.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 8 ноября силы ПВО России сбили 142 украинских дрона над регионами страны.