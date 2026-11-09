Штраф по почте: как мошенники подделывают квитанции ГИБДД для кражи средств

Мошенники внедрили новую схему с поддельными квитанциями за нарушение ПДД Фото: Ольга ЮШКОВА.

Злоумышленники рассылают поддельные квитанции от имени Госавтоинспекции для оплаты штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщили в МВД. Как пояснили в ведомстве, уже зафиксированы случаи таких рассылок — аферисты рассчитывают на то, что автовладельцы оплатят «штраф» не по тем реквизитам.

Схема выглядит так: владельцу машины приходит письмо по почте с постановлением по делу об административном правонарушении — в нём описано нарушение ПДД и назначен штраф. На обороте листа напечатана фотография автомобиля и бланк-квитанция с банковскими реквизитами. Однако в графе «получатель» вместо Управления федерального казначейства (УФК) указан номер счёта одной из электронных платёжных систем.

В МВД подчеркнули: штрафы, оформленные сотрудниками ГИБДД, оплачиваются исключительно по реквизитам УФК и не могут переводиться через электронные платёжные системы. В ведомстве уточнили, что речь идёт о нарушениях, выявленных специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме.

Ранее в МВД рассказывали о мошеннической схеме с интернетом в общественных местах. По данным УБК ведомства, злоумышленники действуют сразу по нескольким направлениям: создают «двойников» открытых Wi-Fi сетей для перехвата логинов, паролей и платёжных сведений, подсовывают фальшивые QR-коды, ведущие на фишинговые ресурсы и поддельные страницы оплаты, а также пользуются включённым Bluetooth для доступа к перепискам и контактам на гаджете жертвы.

Также в МВД России предупреждали о том, как действуют аферисты на сайтах знакомств. По данным ведомства, злоумышленники не тратят время на долгое общение — их цель быстро расположить к себе человека, а затем заговорить о деньгах. Добившись доверия, мошенник просит о небольшой услуге: к примеру, помочь получить скидку через чат-бот или оформить заказ. Чтобы «подтвердить операцию», жертву уговаривают перейти по ссылке и ввести код из СМС — именно в этот момент аккаунт оказывается скомпрометирован.