Силы ПВО уничтожили за ночь 430 дронов ВСУ над регионами России Фото: REUTERS.

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 430 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщает Минобороны России.

Так, российские военные ликвидировали вражеские беспилотники над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московском регионе и Республике Крым.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили ночью 9 ноября 113 украинских беспилотников над Ленинградской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Накануне с восьми утра до восьми вечера бойцы сил противовоздушной обороны успешно ликвидировали 50 беспилотников Вооруженных сил Украины над Россией. Отмечается, что дроны противника успешно ликвидированы над территориями нескольких регионов России. Среди них – Курская, Брянская, Белгородская, Ростовская области, а также Республика Крым.