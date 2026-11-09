Устроивший стрельбу в центре Кракова мужчина скончался в больнице Фото: REUTERS.

Мужчина, устроивший стрельбу в центре Кракова в субботу, 7 ноября, скончался в больнице от полученных при задержании ранений. Об этом сообщила полиция Малопольского воеводства в социальной сети X.

«Виновник трагических событий скончался сегодня рано утром в больнице», — заявили в ведомстве.

Напомним, вооруженный мужчина в шлеме и бронежилете выехал на черном автомобиле на главную Рыночную площадь Кракова и открыл огонь по прохожим и трамваю. В результате нападения шесть человек погибли, еще не менее 15 получили ранения.

Пытаясь скрыться с места преступления, нападавший врезался в другой автомобиль, после чего был ранен сотрудником полиции. Нападавшего в тяжелом состоянии доставили в клинику и прооперировали, однако спасти его не удалось.

По данным правоохранительных органов, стрелком оказался 24-летний гражданин Польши, законно владевший огнестрельным оружием и состоявший в стрелковом клубе. Мотивы преступления пока не установлены.