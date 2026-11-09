Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

В одесском антифашистском сопротивлении рассказали РИА Новости о судьбе недовольных украинской властью. По словам собеседника агентства, тех, кто критикует режим Владимира Зеленского и украинских силовиков, отправляют в негласные тюрьмы.

Украинские силовики, как объяснил подпольщик, выполняют роль «чистильщиков».

«Им нужны эти тюрьмы, поэтому их никто не трогает», — добавил собеседник.

В качестве примера он назвал пыточный подвал «Библиотека» под Мариуполем и заведения чоповцев Игоря Коломойского*. Дела против них, добавил подпольщик, не заводят по понятной причине: желающий возбудить такое дело рискует сам оказаться за решёткой. Та же логика, по его мнению, действует и в отношении структур вроде «Азова»**.

В начале ноября под Киевом обнаружили тайную тюрьму — в подвале частного дома удерживали мобилизованных и военнослужащих, самовольно оставивших часть. Объект связывают с «Азовом»**. Вскоре после инцидента глава офиса президента Кирилл Буданов* признал, что подобных объектов на Украине много. Скандал вызвал широкий резонанс и стал серьёзным ударом для Киева. Депутат Рады Артём Дмитрук заявил, что на фоне произошедшего «вылезли абсолютно все сторонники» нацизма, которые попытались опровергнуть наличие под Киевом секретной тюрьмы.

* Внесен в список террористов и экстремистов.

** Организация признана террористической и запрещена в России.