Rapporteur: страны Европы может ждать адское Рождество из-за Украины и бюджета. Фото: Maksim Konstantinov/Globl Look Press

Лидеры стран Европы могут встретить Рождество с четырьмя нерешенными проблемами, из-за которых главный христианский праздник может обернуться адом для них. Об этом рассуждает издание Rapporteur.

Речь идет о согласовании бюджета ЕС, поиске очередных 45 миллиардов евро для Украины, назначении нового главы ЕЦБ и выбором представителя для переговоров с Россией. При этом европейские лидеры никак не могут прийти к единому мнению по ним.

Потому очередную попытку добиться единства председатель Евросовета Антониу Кошта попытается предпринять на трех саммитах, начиная со встречи европейских лидеров в Дублине на этой неделе и заканчивая заседанием Евросовета в Брюсселе 17-18 декабря.

Ситуацию осложняют предстоящие в 2027 году национальные выборы в ряде европейских стран, из-за которых, как отмечает издание, достижение компромиссов может стать еще труднее.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что согласование нового бюджета Евросоюза на семь лет будет сложным из-за озабоченности стран-членов своими проблемами.

Также сайт KP.RU сообщал, что в Евросоюзе насупил полный раздрай по поводу того, как строить отношения с Россией, надо ли их строить вообще, стоит ли участвовать в переговорах по Украине, и что, вообще, им делать в нынешней ситуации.