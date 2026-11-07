Cтраны ЕС не могут договориться по Украине Фото: REUTERS.

В Евросоюзе полный раскардаш по поводу того, как строить отношения с Россией, надо ли их строить вообще, стоит ли участвовать в переговорах по Украине, и что, вообще, им делать в нынешней ситуации. Лучше всего это видно по результатам последней тусовки в Брюсселе по поводу Незалежной, которая состоялась уже после окончания американских промежуточных выборов в Конгресс.

Кстати, США принимали в них участие в онлайн-режиме, а все остальное проходило не в режиме общей встречи, а в виде отдельных консультаций между делегациями ЕК, НАТО, США, Германии, Франции, Британии, Всемирного банка и Украины. Как и следовало ожидать, ни одного практического результата по итогам консультаций зафиксировать не удалось.

В ЕС даже не могут прийти к единому мнению о том, стоит ли Европе принимать участие в будущих переговорах по Украине. Радикально настроенный премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что европейцам в этих переговорах делать просто нечего.

- Европе не следует открывать прямой дипломатический канал с президентом России Владимиром Путиным. Вместо попыток договориться с Кремлём европейские страны должны продолжать оказывать на Москву экономическое давление с помощью санкций, - заявил он. - Европа не должна выступать в роли посредника. Не нужно пытаться угодить диктатору. Нельзя одновременно поддерживать Украину и оказывать давление на Россию, а с другой стороны — пытаться выступать посредником.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал президента Навроцкого давить на Россию через Трампа.

- Я знаю, что господин президент скептически относится к Украине — скажем об этом максимально мягко. Однако в жизненно важных интересах Польши — сохранение независимой Украины. И именно правительство принимает решения по таким вопросам, - Задача же господина президента — использовать свои отношения с Дональдом Трампом, чтобы побудить его оказывать давление на агрессора, а не на жертву агрессии.

Стоило лишь президенту Финляндии и премьер-министру Норвегии позвонить в Москву Путину, как вся Европа раскололась на два лагеря. Одни говорят, что надо всем стараться выйти на контакт с Москвой, другие предлагают выделить из состава ЕС какого-то одного переговорщика, но не могут определиться с кандидатом. А тут еще и канцлер Германии Мерц объявил, что не будет уклоняться от разговора с Путиным. Подразумевается, если наш президент позвонит немцу с рекордно низким рейтингом. Хочется даже спросить: «А ты кто такой, чтобы тебе Путин звонил?»

На весь этот бардак смотрит с ужасом премьер-министр Италии Джорджа Мелони, у которой, «чем дальше в лес», тем больше опускаются руки.

- Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала отсутствие единой позиции Евросоюза по переговорам об урегулировании конфликта на Украине. В письме председателю Европейского совета Антониу Коште она заявила, что многочисленные параллельные дипломатические инициативы без общей стратегии подрывают авторитет Европы. Среди примеров она назвала встречи представителей отдельных европейских стран с США и Украиной, телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с Владимиром Путиным, а также деятельность «евротройки», «коалиции желающих» и Берлинского формата, - сообщил канал «Евроньюс». По ее мнению, действия ЕС по поводу Украины производят впечатление «полной неразберихи».

- Европа должна говорить единым голосом по украинскому вопросу. Откладывать решение этой задачи больше нельзя, - заявила она накануне нового раунда переговоров между Россией и Украиной, который пройдет в Абу-Даби.

Но возникает совершенно законный вопрос в этой ситуации — если европейцы не могут между собой договориться всего лишь по одному и не самому важному вопросу на протяжении уже нескольких месяцев, то с кем и почему тогда с ними должна договариваться Москва?

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