Шойгу: Россия ценит усилия Трампа по урегулированию на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российская Федерация ценит усилия президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Видим реальные усилия и заинтересованность президента США Дональда Трампа и его команды в мире по Украине», — сказал Шойгу на XIV ежегодной встрече секретарей Советов безопасности государств — участников СНГ.

Российский политик отметил важность этих усилий американского лидера и подчеркнул, что российская сторона не может оставить их без внимания.

Ранее KP.RU писал, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев также заявил: Владимир Путин высоко ценит усилия Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, президент РФ поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за содействие гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

Также KP.RU сообщал, что трехсторонние переговоры России, США и Украины должны пройти в Абу-Даби 10–11 ноября.