Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 ноября 2026 7:09

Шойгу: Россия ценит усилия Трампа по урегулированию на Украине

Москва рассчитывает на дипломатическое урегулирование конфликта и продолжение диалога с Вашингтоном
Анна АДАМАЙТЕС
Шойгу: Россия ценит усилия Трампа по урегулированию на Украине

Шойгу: Россия ценит усилия Трампа по урегулированию на Украине

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российская Федерация ценит усилия президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Видим реальные усилия и заинтересованность президента США Дональда Трампа и его команды в мире по Украине», — сказал Шойгу на XIV ежегодной встрече секретарей Советов безопасности государств — участников СНГ.

Российский политик отметил важность этих усилий американского лидера и подчеркнул, что российская сторона не может оставить их без внимания.

Ранее KP.RU писал, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев также заявил: Владимир Путин высоко ценит усилия Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, президент РФ поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за содействие гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

Также KP.RU сообщал, что трехсторонние переговоры России, США и Украины должны пройти в Абу-Даби 10–11 ноября.