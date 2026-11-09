Дрозденко: женщина погибла в Ленобласти из-за падения обломков дрона ВСУ. Фото: Belova Ekaterina/Globl Look Press

Женщина погибла в Ленинградской области из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил глава региона Александр Дрозденко.

По его словам, погибшая скончалась в собственной квартире.

Ранее губернатор Ленобласти сообщил, что обломки украинских беспилотников попали в промышленную зону и в квартиру жилого дома города Кириши.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ нанесли удар по ярославскому нефтеперерабатывающему заводу. Губернатор Михаил Евраев добавил, что в результате два сотрудника предприятия получили ранения. Над регионом были перехвачены 124 дрона.