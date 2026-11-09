«Большой актёр»: Путин обратился к близким скончавшегося Юрия Каюрова

Юрий Каюров Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Юрия Каюрова в связи с его кончиной. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ушел из жизни большой актер, достойный представитель отечественной драматической школы», - сказал Владимир Путин, обращаясь к родственникам и друзьям артиста.

По словам главы Российской Федерации, артист ярко и талантливо играл как в кино, так и на сцене Малого театра, которому посвятил значительную часть творческой жизни. Президент отметил, что память о Каюрове сохранится у его близких и поклонников.

Юрий Каюров умер 6 ноября на 100-м году жизни. Народный артист РСФСР был известен прежде всего исполнением роли Владимира Ленина в советском кино, он сыграл вождя в фильмах «Шестое июля» и «Ленин в Париже».

Церемония прощания с Юрием Каюровым пройдет 10 ноября в 11:00 в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.