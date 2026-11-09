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НовостиПроисшествия9 ноября 2026 18:00

"Мы не сразу поняли, что пожар реальный": Что говорят соседи сестры Нюши о возгорании в её квартире

Соседи сестры Нюши Марии Шурочкиной рассказали о первых минутах пожара
Авторы (2):
Ангелина ШАРЫПОВА
Сергей КУДРИН
Соседи сестры Нюши Марии Шурочкиной рассказали о первых минутах пожара

Соседи сестры Нюши Марии Шурочкиной рассказали о первых минутах пожара

Фото: Даниил ОПАРИН.

Соседи сестры певицы Нюши, олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной рассказали KP.RU, как начался пожар в её квартире. По словам живущих по-соседству людей, в доме регулярно были ложные срабатывания сигнализации, и поначалу они даже не поняли, что пожар реальный.

"Сигнализация сработала примерно в 22-23 часа. Все вышли из дома, жильцов эвакуировали. У нас сигнализация чувствительная, иногда срабатывает, когда кто-то готовит или курит, а иногда и учебная тревога бывает, поэтому мы сразу и не поняли, что пожар реальный. Когда вышли на улицу, увидели, что дым валит. Очень много дыма было", - говорят соседи Шурочкиной.

При этом спасли спортсменку тоже соседи, люди с 17 этажа передали прибывшим спасателям сильно обгоревшую девушку. Шурочкина сумела сама выбраться из квартиры и звала на помощь. На лестничной клетке её подхватили соседи и спустили вниз.

Ранее KP.RU сообщил, что Нюша рассказала о состоянии сестры, которая после пожара оказалась в реанимации.