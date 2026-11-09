Глава офиса киевского главаря Кирилл Буданов* Фото: REUTERS.

Глава офиса киевского главаря Кирилл Буданов* забыл о своей демонстративной приверженности украинскому языку. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Поводом для комментария дипломата стал диалог Буданова* с протестующими на русском языке возле тайной тюрьмы под Киевом. В ней удерживали и избивали около 40 мужчин.

"При этом присутствующие представители правоохранительных органов и сам Буданов*, судя по кадрам, забыли о своей наносной украиноязычности и пытались увещевать возмущенных жителей на русском языке", - сказал он на заседании СБ ООН.

Небензя также отметил, что русский язык исторически распространен среди жителей Киева, несмотря на попытки украинских властей ограничить его использование.

Ранее KP.RU сообщал, что в нелегальной тюрьме нашли подростка. Он попал в больницу. У мальчика были порезаны пальцы и возникли трудности с ходьбой. Подросток уточнил, что в подвале его били головой об пол.

*- лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории России